صنعاء تعاود رحلاتها الجوية الى السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اطلق سلاح الجو المسير مساء اليوم الاثنين، رحلته الجوية رقم (14) الى مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها وذلك بعد توقف دام 24 ساعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة, العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى.

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وأكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأشار الى أن العملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.

ولفت متحدث القوات المسلحة الى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة في اليمن, سقط على إثرها شهداء وجرحى.