عودة خدمة الانترنت لخمس محافظات يمنية بعد انقطاع لساعات

عادت خدمة الانترنت إلى خمس محافظات يمنية، ظهر اليوم، بعد انقطاع دام ساعات.

وانقطعت خدمة الانترنت، اليوم الاثنين، عن خمس محافظات وهي "حضرموت ومأرب والجوف وأجزاء من محافظتي المهرة وشبوة".

وأوضح مصدر في مؤسسة الاتصالات العامة فرع محافظة المهرة، لـ"يمن شباب نت"، إلى أن سبب الانقطاع يعود إلى قطع في كيبل خدمة الانترنت، في مديرية حصوين بمحافظة المهرة.

وأشار إلى أن القطع جاء نتيجة لحفريات قامت بها مؤسسة الكهرباء العامة.

