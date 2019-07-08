أقدم مواطن في محافظة شبوة (شرق اليمن) اليوم الاثنين، على قتل زوجته وشقيقها وإصابة ابنته في جريمة بشعة اهتزت لها المنطقة.
وقالت مصادر محلية "إن مواطن من منطقة جردان بمحافظة شبوة، قام بإطلاق النار عشوائياً على عدد من افراد اسرته وقتل 2 بينهم زوجته وابن عمه واصاب ابنته بجراح خطيرة".
وبحسب الاهالي فان القاتل يعاني حالة نفسية صعبة.
وتسببت الأوضاع المعيشية الصعبة وأجواء الحرب التي تشهدها البلد، في حدوث جرائم قتل أسرية لم يعتاد الشعب اليمني على حصولها من قبل، حيث تم تسجيل حالات مماثلة كثيرة في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة: مواطن يقتل زوجته وشقيقها ويصيب ابنته في منطقة "جردان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.