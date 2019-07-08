شبوة: مواطن يقتل زوجته وشقيقها ويصيب ابنته في منطقة "جردان"

أقدم مواطن في محافظة شبوة (شرق اليمن) اليوم الاثنين، على قتل زوجته وشقيقها وإصابة ابنته في جريمة بشعة اهتزت لها المنطقة.

وقالت مصادر محلية "إن مواطن من منطقة جردان بمحافظة شبوة، قام بإطلاق النار عشوائياً على عدد من افراد اسرته وقتل 2 بينهم زوجته وابن عمه واصاب ابنته بجراح خطيرة".

وبحسب الاهالي فان القاتل يعاني حالة نفسية صعبة.

وتسببت الأوضاع المعيشية الصعبة وأجواء الحرب التي تشهدها البلد، في حدوث جرائم قتل أسرية لم يعتاد الشعب اليمني على حصولها من قبل، حيث تم تسجيل حالات مماثلة كثيرة في الآونة الأخيرة.