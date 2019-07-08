إب: مقتل شابين في حادثتين منفصلين

قتل الليلة الماضية، بمحافظة إب، وسط اليمن، مواطنين اثنين، في حادثتين منفصلتين في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.
وقالت مصادر خاصة، لـ "يمن شباب نت" إن الشاب "ضياء امين الجبري" قتل في ساعه متأخرة من الليلة الماضية، في منطقة دار الشرف، جنوب مدينة إب، من قبل مسلحين يستقلون دراجة ناريه.
المصادر أكدت أن الجناة لاذوا بالفرار عقب تنفيذهم الجريمة، فيما لايُعرف دوافع وأسباب الجريمة.
وفي سياق متصل، أقدم مسلح يُدعى "ع.س.ض" على قتل مواطن يدعى "يوسف علي ضبعان" في مديرية ريف إب، في حادثة قتل أخرى شهدتها المديرية خلال 48 .
وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين، جرائم قتل شبه يومية وانتشار واسعة للجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية وسط غياب تام لأجهزة الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع.
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