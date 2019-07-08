عاجل : البنك المركزي اليمني فرع عدن يزف بشرى سارة للشعب "تفاصيل + صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسؤول في إدارة الحسابات بالبنك المركزي المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، إن شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج من فئة(100 ريال الورقية)، والتي وصلت قبل ثمانية أشهر لميناء الحاويات، تقرر خروجها وبدء التعامل بها عقب تمكن قيادة البنك من إحداث حالة من الإستقرار ووضع سياسة مصرفية واضحة ومستقرة.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي للمركز الإعلامي للبنك المركزي، أن الشحنة والمُقدرة ب 20 حاوية، ستعمل على حل أزمة إنعدام الأوراق النقدية من فئة المائة ريال، والتي أثرت بشكل كبير في تعاملات المواطنين اليومية.

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وأشار إلى أن الشحنة ستخرج من ميناء الحاويات في غضون أسبوع، ومن ثم ستقوم إدارة البنك المركزي بإنزالها للسوق المحلية تباعاً وبشكل تدريجي، لتُنهي بذلك أزمة انعدام الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة في عموم الجمهورية.

وأكد أن الشحنة هي ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الإقتصادية 2016/2017، وقد أدخلت مالياً في حسابات البنك المركزي خلال الفترة المنصرمة.

وطمأن المصدر عموم المواطنين في الجمهورية أن لدى قيادة البنك المركزي اليمني استراتيجية مُحكمة لإنزال هذه الشحنة في الدورة المالية دون أن تُحدث أي انعكاسات سلبية على حساب قيمة العملة المحلية.