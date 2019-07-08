شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة يرتكبها مناصري عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك..وصحفي يرد ساخرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الصحافي خالد حيدان في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده هناعدن من مقطع فيديو تم تداوله من قبل مناصري بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا بالقول مقطع تم اعداده في المطابخ الصفراء يتم تناوله في وسائل التواصل من قبل إعلاميي الإنتقالي..

مضمونه تكرار حكاية الخلية القطرية المفبركة التي تم القبض عليها في مصر..



وتابع قائلا طبعا تناولني المقطع بصورة مباشرة بأني استلمت عشرة مليون دولااااار ههههههه



واشار ساخرا قولوا لهم..والله جيبوا عشرة ألف وحلال عليكم بقية المبلغ. مضيفا ( طبعا المقطع هدفه الإساءة والتشويه والتخويف) أفففففف لأساليبكم ووسائلكم التي عفى عليها الزمن