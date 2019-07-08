شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: أحبطنا محاولة الحوثيين استهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قواته البحرية أحبطت محاولة عناصر من الحوثيين، استهداف إحدى السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر، بواسطة قارب مفخخ.
وصرح المتحدث الرسمي، باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأنه "في صباح هذا اليوم (الاثنين)، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".
وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا، مؤكدا أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية".
المصدر: "واس"
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