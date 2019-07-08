شكرا لقرائتكم خبر عن اطقم حوثية تنهي منظومة عسكرية وأمنية بتكلفة 400مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استطاع الحوثيون أن ينهوا منظومة عسكرية وأمنية كلفت الدولة 400 مليار بعد عناء طويل في تدريب وتأهيل هذه المنظومة .

وقال الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي في تغريدة ساخرة له، إن الحوثيين استطاعوا أن يهزموا جيش بكل قواه التي كان يستعرضها في الحفلات والمناسبات التي تقيمها الدولة في عهد نظام صالح، واستطاعوا ان ينهوا قوام جيش وأمن عبر عدد من الأطقم التي يمتلكها الحوثيين .

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وأضاف اليافعي بالقول :"ماهو مش ممكن بعد ربع قرن من احتلال الجنوب ونهب 400 مليار دولار من ثرواته لبناء منظومة عسكرية وأمنية خرافية تحمي مصالحهم ونفوذهم وبعدين يجي 14 طقم حوثي من صعدة بقيادة طفل ويحطهم كلهم بجيبه الخلفي ثم تريدون تكرار التجربة! مايسبرش يا خبرة !".

*من ناصر عوض لزرق