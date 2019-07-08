الكوليرا تحصد أرواح 84 مواطن في ذمار منذ بداية العام الجاري

أكدت مصادر طبية في محافظة ذمار، وسط اليمن، وفاة 84 مواطناً إثر إصابتهم بوباء الكوليرا، منذ بداية العام الجاري 2019.

وقالت المصادر الطبية، إن الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بلغت 41,653 حالة، بينما وصلت الحالات المؤكدة إلى 8,289 مصاباً بهذا الوباء الفتاك، من بداية العام 2019م حتى مطلع يوليو.

وأوضحت المصادر أن 52% من الوفيات تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً، في حين حصدت مديرية مدينة ذمار أعلى معدل للإصابات بالكوليرا، تليها مديريات مغرب عنس، عنس، وصاب العالي، والحدأ، على الترتيب.

وكانت موجه جديدة من الكوليرا اجتاحت اليمن مع مطلع العام الجاري، وانخفضت معدلاتها في يونيو الماضي، لكنها عاودت الظهور من جديد إلى الواجهة، وفق التقارير الطبية.

