شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة فرصة الحمل.. 5 أطعمة لتعزيز الخصوبة وتنشيط عملية التبويض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني بعض السيدات من مشكلة تأخر الحمل نتيجة لضعف التبويض والخصوبة ، أو أسباب صحية أخرى . ويؤكد خبراء التغذية أن هناك أطعمة تساعد على تنشيط التبويض وتعزيز خصوبة المرأة ، وهي كالتالي : 1- الجرجير والخس : فهما من الورقيات الهامة لإحتوائهما على فيتامينات ومعادن هامة لتنشيط عمل المبيضين .

2- سمك السلمون والتونة : يعززان إنتاج الهرمونات الأنثوية وبالتالي تسهل عملية التخصيب .

3- الملوخية : تساعد على زيادة الخصوبة لدى المرأة والرجل لإحتوائها على فيتامينات هامة .

4- الفاصوليا والعدس : من البقوليات الهامة لإحتوائهما على الحديد والألياف والمعادن التي تساعد على نشاط الجهاز التناسلي .

5 – السبانخ : تحتوي على فيتامينات هامة وعناصر قادرة على علاج المشكلة .

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