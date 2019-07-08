شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ..بعد ساعات من اعلان الحوثيين افتتاح مصنع للصواريخ والطائرات المسيرة .. هذا ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء ..«اول رد من التحالف العربي» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوي انفجار عنيف في شمال العاصمة صنعاء بالترافق مع اصوات تحليق لطائرات التحالف . وتسود توجسات في اوساط السكان بالعاصمة من تداعيات تصعيد الحوثيين للهجمات على مطارات ومنشآت حيوية السعودية والرد المتوقع على مثل هذا التصعيد . وكانت مليشيا الحوثي قد نشرت يوم الأحد صورا لما اسمته حفل افتتاح مصنع للصواريخ البالستيه والطائرات المسيرة بالعاصمة صنعاء بحضور مهدي المشاط وعددا من قيادات الانقلاب .

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