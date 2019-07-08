شكرا لقرائتكم خبر عن قي جريمة بشعة ...يمني يقتل زوجته وابن عمه ويصيب طفلته بجراح خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم يمني على قتل زوجته وابن عمه، اليوم الاثنين، وأصاب عددًا من أفراد أسرته من بنبهم ابنته في عملية إطلاق نار بمحافظة شبوة جنوب اليمن.

وأفادت مصادر محلية، بأن مطلق النار مواطن من منطقة ”جردان“ بمحافظة شبوة، قام بإطلاق النار عشوائيًّا على عدد من أفراد أسرته، قأوقعهم ما بين قتيل ومصاب.

وأسفر الحادث المأساوي عن مقتل زوجة الجاني وابن عمه وإصابة ابنته بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عدد من افراد أسرته.

وأشارت مصادر مقربة من الجاني، إلى أنه يعاني ظروفًا نفسية صعبة، على حد وصفهم.