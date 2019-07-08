شاهد "فيديو"تسجيل صوتي يقطع الشك باليقيين و يؤكد طلاق الاميرة هيا من حاكم دبي بعد وصول القضية إلى المحاكم البريطانية وهذه أسباب الخلاف ”تفاصيل القصة كاملة”

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عدن - ياسمين التهامي - اليكم تفاصيل هذا الخبر شاهد : تسجيل صوتي يؤكد طلاق الاميرة هيا من حاكم دبي بعد وصول القضية إلى المحاكم البريطانية وهذه أسباب الخلاف ”تفاصيل القصة كاملة”

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كلفا محاميين مختصين بالطلاق في لندن، إيذانا بانطلاق معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة.

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ولم ينف مصدر مطلع على القضية لـRT وجود الأميرة هيا (45 عاما) مع ابنتها جليلة (11 عاما) وابنها زايد (7 أعوام) في قصر العائلة بلندن، مؤكدا أن أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي، قد يمر بظروف شخصية وعائلية.

فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مسجلا قالت فيه إنه يؤكد طلاق الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأميرة كلفت البارونة شاكلتون، المحامية التي مثلت الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني خلال طلاقه من الأميرة ديانا لتمثيلها، فيما كلف الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم (69 عاما) المحامية هيلين وارد التي مثلت غاي ريتشي في طلاقه من المغنية المشهورة مادونا.

وفيما أشارت "التايمز" إلى أن الليدي شاكلتون، وهي محامية العائلة الملكية البريطانية، تعد من أشرس محامي الطلاق في العالم، لفتت إلى أن لندن معروفة بكونها مكانا لتسويات خلافات عائلية بين الأثرياء والمشاهير.