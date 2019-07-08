شكرا لقرائتكم خبر عن تم منع بثه في اخر اللحظات ...الرئيس هادي يسجل خطاباً قوياً ويدعوا اليمنيين لمواجهة الامارات "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي انبس منصور المقرب من عائلة الرئيس هادي والمتواجد في الرياض في تصريح له على قناة يمن شباب ان الرئيس هادي سجل كلمة يطالب الشعب بمواجهة الامارات
واضاف رئيس الجمهوريه سجل كلمه يطلب فيها الشعب بحماية وطنه من مكر الإمارات , والسلطات السعوديه تمنع بثه , وتصادر الكلمه من باب الحرص وعدم التصادم
وتدعم الامارات الجماعات المتمردة على الشرعية وتمنع عودة الرئيس هادي الى عدن
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