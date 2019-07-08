شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. نجل القاضي الذي حكم بإعدام الرئيس صدام حسين يكشف مصير والده..! (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد، الذي أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام صدام، عن مصير والده بعد تداول أخبار وأنباء عن وفاته .



وكانت وسائل إعلام عراقية ومواقع تواصل اجتماعي، تناقلت أمس الجمعة، خبرا يفيد بوفاة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، وقالت بعض وسائل الإعلام إن رشيد توفي بأحد مشافي السليمانية الجمعة.

ونفى نجل القاضي العراقي أنباء الوفاة، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

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وقال رنج رؤوف رشيد في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية العراقية: "الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا".

يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر 2006.