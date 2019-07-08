شكرا لقرائتكم خبر عن ليس لاستعادة صنعاء من الحوثيين ...قائد قوات التحالف العربي يفاجى الجميع ويكشف عن السبب الرئيسي لانطلاق عاصفة الحزم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل بدأت لسبب إنساني بحت ولولا تدخل السعودية وحلفائها لأصبح اليمن يعاني من تدخل إيران.

وقال لـ"العربية" إن "عاصفة الحزم هدفها هو حماية الشعب اليمني من التمدد الإيراني والميليشيات الحوثية، لمعرفتنا ما سيعانيه الشعب اليمني من ذلك".

وأكد أن العمل الإنساني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يفوق العمل العسكري.