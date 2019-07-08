الحكومة الشرعية: مقتل 190 مدنياً بألغام حوثية في الجوف منذ بداية الحرب

أعلنت الحكومة الشرعية، أمس الأحد، مقتل 190 مدنياً في انفجار ألغام زرعتها جماعة أنصار الله الحوثية، في محافظة الجوف، شمالي البلاد، منذ بدء الحرب.

وقال بيان صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف، إن جماعة الحوثي الانقلابية، قامت بزراعة الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة، خصوصاً في الأماكن التي أجبرت على الانسحاب منها.

وتابع البيان، أن "جماعة الحوثي عمدت إلى تفخيخ بعض المناطق لتودي بحياة المئات من المواطنين، وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجارات".

Advertisements

وذكر البيان، أنه تم تسجيل 190 حالة وفاة، و385 إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر، وأكثر من 105 حالات تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشي، بفعل ألغام الحوثيين.

وناشد البيان كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ الأهالي في محافظة الجوف من هذه الكارثة الإنسانية المهددة للحياة.

ووجه نداء عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، لزيارة الجوف والاطلاع على ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية في المحافظة من قبل الحوثيين.