عودة اذاعة صعدة لعملها من جديد

عادت اذاعة صعدة بثها من جديد كاذاعة محلية تهتم بقضايا محافظة صعدة بشكل خاص واليمن بشكل عام.

وهي المحافظة التي مازال مركزها وعدد من مديرياتها تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وهي معقلهم الرئيسي، ومنها انطلقت حروبهم الستة ضد الدولة، بدءاً من العام 2004م، خلال عهد الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إن المعركة الإعلامية في محافظة صعدة محورية باعتبار المحافظة كانت ومازالت تمثل معقلاً للميليشيا والمنطلق لأعمالهم الانقلابية والتخريبية ومحاولاتهم غسل العقول وتجريد الشعب اليمني من هويته والإساءة لتاريخه وحضارته».

وأضاف أن «إذاعة صعدة خطوة عملية ورائدة في كسر احتكار وسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية على مجمل الأثير الإذاعي في المناطق التي مازالت تحت سيطرتها وبالتالي فإن إذاعة صعدة وهي تعلن انطلاقتها تدرك حجم المسؤولية بل والآمال والطموحات التي يتطلع لها أبناء اليمن وذلك من خلال التعبير عن حجم جرائم الميليشيا بحق أبناء المحافظة وتعرية الفكر الإمامي».