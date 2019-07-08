اللواء صغير بن عزيز يتوعد الحوثيين ويقول :ستندمون

توعد اللواء صغير حمود بن عزيز، ميليشيا إيران الحوثية بانهم سيندمون على قيامهم بهدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي وصفه بـ" سيد شهداء الثورة والجمهورية ".

ويرأس بن عزيز حاليا الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة.

وقال بن غزيز مخاطبا مليشيات ايران الحوثية في تغريدة دونها على حسابه في (تويتر )قائلا "هدمتم المساجد ودور العلم، فزدنا إيمانا انكم مارقون دجالين كهنه".

واضاف " وان هدمكم لمنزل سيد شهداء الثورة والجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح - رحمة الله - سوف يزيده شعبية وحب في قلوب الشعب اليمني ".

واختتم اللواء بن عزيز تغريدته بتحذير الحوثيين بان كل طوبة سقطت من منزل صالح الذي قاموا بهدمه سوف تنزل على رؤسهم كالصاعقة وانهم سيندمون.