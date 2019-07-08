شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يمني يقتل والده وشقيقه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب على قتل والده وشقيقه في خلاف شخصي نشب بينهما، أمس السبت ، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن شاباً أربعينيا، قام بإطلاق النار على والده وشقيقه وأرداهما قتيلين، بعد نشوب خلاف بين الجاني ووالده بعمارات الجيش بالمنصورة.



ويُدعى الجاني "خالد أحمد صلاح الغزالي" والمجني عليهما هما والده اللواء "أحمد صلاح الغزالي" وشقيقه "محمود أحمد صلاح الغزالي"، وقد تم إيداعه في القسم وبدء الإجراءات القانونية بحقه.

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وأفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية، كشفت أن خلافاً نشب بين الأب وابنه على خلفية طلب إدخال سيارة إلى جراج المنزل انتهى بوقوع حادثة القتل بعد رفض الوالد طلب الابن.



وتسببت الأوضاع المعيشية الصعبة وأجواء الحرب التي تشهدها البلد، بحدوث جرائم قتل أسرية لم يعتاد الشعب اليمني على حصولها من قبل، حيث تم تسجيل حالات مماثلة كثيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها مقتل 3 بنات على يد أبيهن في صنعاء، ومقتل آخر على يد ابنه في إب.