شكرا لقرائتكم خبر عن تسعيرة جديدة للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي بعد هذه الخطوة الجريئة لمحلات الصرافة (السعر الآن) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حقق الريال اليمني، تحسن طفيف أمام العملات الأجنبية في تعاملاته صباح اليوم الإثنين.
وتشهد أسعار الصرف في اليمن اختلافاً من منطقة لأخرى بسبب غياب الرقابة الموحدة على البنوك وشركات الصرافة، وانتشار السوق السوادء للمضاربة بالعملة.
وكانت جمعيتا البنوك والصرافيين اليمنيين، أعلنت البدء بتعليق الشارات الحمراء، احتجاجاً على الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها القطاع المصرفي في اليمن.
تعرف على أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم الإثنين، الموافق 8 يوليو 2019م.
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|سعر الدولار الأمريكي`
|561
|566
|سعر الريال السعودي
|147
|149
|سعر الدرهم الإماراتي
|149
|151
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