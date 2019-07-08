شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة تدخل دائرة حرب استراتيجية جديدة .. والسعودية ترفض طلبًا عاجلًا للشرعية وتعتزم تفريغ هذه المناطق من السكان نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن معلومات وتفاصيل جديدة بشأن استراتيجية الحرب الحوثية القادمة ضد المملكة العربية السعودية. وأوضحت المصادر نقلا عن أحد القيادات الحوثية التي عادت من إيران بعد تلقيها تدريبات عقائدية وعسكرية بأن التوجه الفعلي لدي، القوى العقائدية والثورية الحوثية هو استمرار العمليات الإرهابية والعسكرية ضد السعودية حتى الوصول الى قلب الأراضي المقدسة وهي مكة المكرمة بجميع الوسائل والطرق ومهما كلفها الثمن. Advertisements

















وقال ان الحديث عن اي مسار سياسي للحل فهو من باب الخطاب الذي يقدم للخارج ، ولن يكون له اي اسقاط على الارض. وذكرت المصادر بأن لديهم معلومات تفيد بأن السعودية غير راغبه في تسليم المناطق الشمالية للشرعية بدءً من حرض حتى عبس وذلك بهدف إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ...متوقعا استمرار عملية النزوح الجماعية لبقية سكان عبس .

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