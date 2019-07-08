خطة أمنية وارشادية تُطلقها قوات خفر السواحل لتأمين الشريط الساحل لحضرموت

تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، تطلق قوات خفر السواحل بالمنطقة العسكرية الثانية اليوم حملة اعلامية ارشادية توعوية عبر خيام ولوائح ارشادية تم نصبها على طول الشريط الساحلي لمحافظة حضرموت وبروشورات توعوية سيتم توزيعها على المواطنين .

وستُشرع قوات خفر السواحل ابتداءً من السبت القادم الـ13 من يوليو في تنفيذ حملتها الأمنية الميدانية لحماية وتأمين سواحل المحافظة الممتدة على طول 130 ميل بحري استعداداً لحماية المواطنين خلال موسم نجم البلدة السياحي لهذا العام 2019م .

وأكد قائد قوات خفر السواحل بالمحافظة الرائد محمد عمر بامهير في تصريح للمكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت ان قوات خفر السواحل عملت مسبقاً على تجهيز واعداد خطة محكمة تهدف الى حماية المواطنين من خلال نشر دوريات راجلة ومتحركة وطرادات وطواقم للاخلاء والإنقاذ والعمليات والتوجيه والاعلام والفرق التطوعية التي ستواصل عملها ليل نهار وعلى مدار الساعة لحماية الشواطىء وتأمين المغتسلين في مياه البحر خلال ايام موسم البلدة حفاظاً على ارواحهم خصوصاً خلال هذا الموسم تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية وباشراف ودعم مباشر منه .

واشار الى البدء بحملة اعلامية ارشادية توعوية للمواطنين ونصب خيام على طول شارع الستين ستتواجد بداخلها فرق الإخلاء والانقاذ وبحوزتهم مستلزمات الامن والسلامة واجهزة لاسلكية للتواصل فيما بينهم ومع الطرادات داخل البحر وبمساندة من الفرق التطوعية في مدن ساحل حضرموت .

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واوضح ان قواته ستنتشر على طول الشريط الساحلي من مدينة بروم غرباً حتى الريدة وقصيعر شرقاً وستعمل على التوعية بالاماكن الخطرة وغير المسموح فيها بالاغتسال ، وسيتم هذا الاسبوع تنفيذ دورة الاسعافات الاولية لقوات خفر السواحل للتعريف بجوانب الانقاذ عند أي حالة تتطلب التدخل لاسمح الله ، وسترافق هذه القوات سيارات اسعاف طيلة ايام الموسم بمشاركة من قوات الامن العام ولواء الاحقاف بالشحر .

وقال الرائد بامهير إن جنود الدوريات الراجلة سيتم تزويدهم ببدلات مميزة وسترة للنجاة ومستلزمات الامن والسلامة وجميعهم يمتلكون خبرة ودراية بأمور البحر ومن أفضل الغواصين والسباحين المهرة .

واكد قائد قوات خفر السواحل جاهزية قواته لتأمين السواحل وان هذه القوة تتمتع بالامكانيات اللازمة ، داعيا المواطنين وخطباء المساجد والاعلاميين الى المساهمة في التوعية وتنفيذ ارشادات السلامة التى تقوم قوات خفر السواحل بتوزيعها حفاظاً على سلامة المواطنين .

وكشف قائد قوات خفر السواحل عن مواصلة العمل حالياً في انشاء 4 ثكنات عسكرية في شرق حضرموت بمناطق المصينعة ومعسكر قصيعر ونقطة عسد الفاي والقرن مهمتها مراقبة السواحل في الجانب الشرقي للمحافظة عبر ابراج بحرية ، فيما سيتم بعد عيد الاضحى المبارك البدء في انشاء 3 ثكنات عسكرية لحماية السواحل ومراقبتها في الجانب الشرقي بمناطق جثمون وراس باغشوة وضرغم ، مؤكداً ان هذه المشاريع وأبراج المراقبة ستسهم في مساندة قواته لبسط حماية وتأمين سواحل المحافظة التي تمتد على طول 130 ميل بحري من راس كلب بحدود شبوة الى منطقة حضاتهم على حدود محافظة المهرة شرقاً .