مصادر تفاجئ وتصدم الجميع وتكشف حقيقة زواج الحوثي من زوجة الرئيس علي عبدالله صالح!

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عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي حوثي يوم الأحد، عن اعتزام عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، محمد علي الحوثي بالزواج من زوجة سابقة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، خلال الأيام القليلة القادمة.

مدح صفات وجمال البنت ذات العشرين عاما والتي تدرس سنه اولى في قسم اللغات بجامعة صنعاء، اقتنع صالح بالزواج بها .

وأضاف المصدر أن الزواج لم يدم طويلا بعد اصرار الزوجة الرابعة للرئيس صالح على أن يكتب لها صالح اموالا كبيرة باسمها لكي تأمن مستقبلها على حد قولها وهو ماجعل صالح يكتشفها مبكرا ويكتشف ان دوافع الزواج ماليه ليس الا .



واشار المصدر الى أن صالح رفض اعطائها ماتريد وطلقها بعد ترديدها انه كبير في السن ومعرض للموت وهي مازالت في مقتبل العمر .



وشغل أحمد الكحلاني أبو زوجة صالح الرابعة عدة مناصب منها أمين للعاصمة ثم محافظا لمحافظه عدن ثم وزيرا للدولة كما أن اخوه علي الكحلاني كان يشغل مديرا لأكبر إمبراطورية ماليه لنظام الرئيس صالح وهي المؤسسة الاقتصادية العسكرية . وتم إختراق النظام الجمهوري من خلال مسؤولين "هاشميين كبار" تبوأوا مناصب عليا في الدولة، وكان الزواج السياسي هو أقرب الطرق لاختراق مؤسسات نظام صالح .

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