انطلاق الدورة التدريبية للإمداد الدوائي بساحل حضرموت

انطلقت الأحد، الدورة التدريبية في الأمداد الدوائي والتي تستهدف أمناء المخازن ومدراء التموين بساحل حضرموت، وكذلك المستشفيات المستهدفة بالشحر وغيل بن يمين والديس الشرقية. وتأتي الدورة ضمن مشروع حزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية، والذي يجرى بتمويل من قبل منظمة الصحة العالمية. ويستهدف مشروع حزمة الحد الأدنى للخدمات الصحية مديريات الشحر والديس الشرقية وغيل بن يمين، حيث يشمل مجموعة من المعارف والمعلومات القيمة في المخازن والتموين. ومن المنتظر أن تنعكس مخرجات هذه الدورة على أرض الواقع في جميع المخازن ودوائر التموين الطبي التي يعمل بها المتدربون لتحسين مستوى العمل، والتعرف على الطرق الحديثة في الصرف وعمليات الإدخالات المخزنية في التوريد.

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