شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه هام من الملك سلمان بخصوص الحجاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره للملك سلمان على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.

وأكد ال الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

جدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

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