شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أول تعليق أمريكي رسمي بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق أمريكي على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، مساء اليوم الاحد، إن مضي طهران في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزل.

وكانت ايران، اعلنت اليوم الأحد، أنها ستزيد خلال وقت قصير نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، في تصعيد كبير يمكن أن يصل في النهاية إلى عودة كل العقوبات الدولية على طهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: أول تعليق أمريكي رسمي بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.