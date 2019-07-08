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طارق صالح يحذر الأباء والأمهات في مناطق سيطرة الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - حذر نجل شقيق الرئيس اليمني السابق الذي قود ما تسمى بقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي طارق محمد عبدالله صالح  الأباء والأمهات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من الزج بإبناءهم في الدورات الصيفية التي أعلن عنها الحوثيون.

وقال العميد طارق صالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أكرر مناشدة الآباء والأمهات الحفاظ على أبنائهم فلذات أكبادهم فهم أمانة في أعناقهم” .

وأضاف مخاطبا الآباء والأمهات “المكان الطبيعي لاطفالكم هو منازلهم ومدارسهم والمعاهد والأندية والمراكز الثقافية، وليس دكاكين الموت الحوثية التي لا تكترث بحياتهم ومستقبلهم ولن تعيدهم إليكم إلا أشلاء خدمة لمشاريع اسيادهم في طهران”.

وأعلن عبدالملك الحوثي والناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام الحوثي عزم الجماعة البدء في الدورات الصيفية في المحافظات التي يسيطرون عليها بالقوة موجهين دعوتهم للأباء والأمهات بإلحاق أبناءهم في الدورات لمحاربة ما وصفه بالمذهب الوهابي التكفيري.

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