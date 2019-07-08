شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تستهدف المليشيا بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.

واستهدف القصف تجمعات ومواقع المليشيا الانقلابية، في الغول بمديرية كتاف.

وأسفر القصف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة ازاء تقدم القوات الحكومية بمعقلهم الرئيس بالمحافظة.

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