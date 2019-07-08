شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. مخلوق غريب ” يزور هذة الدولة ليلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول يوم السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخلوق مجنح له أذرع صوره أحد سكان إندونيسيا. وقالت مصادر أن الإندونيسي هاري تواي فوجئ لدى رؤيته مخلوقا غريبا مجنحا ذا أربعة أذرع مختلفة الأطوال تتسلق سقف بيته فالتقط له بعض الصور. وأطلق هاري على ذلك الكائن تسمية ” الزائر الغريب ” ، وتوقع أنه دخل إلى بيته لأن الليلة كانت ممطرة.

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