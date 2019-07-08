شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة|ارتفاع مفاجئ وغير متوقع للريال والدولار والسعودي يصلان الى هذا المستوى – (أسعار العملات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف لأهم العملات الأجنبية عصر اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019م حيث شهد الريال اليمني ارفاعاً مفاجئاً وغير متوقعاً أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي. العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 562 567 سعر الريال السعودي 146 148 سعر الدرهم الإماراتي 149 151 أسعار اليورو الأوروبي 627 630 أسعار الجنيه الاسترليني 714 720 أسعار الدولار الكندي 413 417 سعر جنيه مصري 29 30 سعر الريال القطري 137 141 سعر الدينار الكويتي 1651 1702 Advertisements أسعار الريال العماني 1455 1480 أسعار الدينار الأردني 759 764 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 سعر الرنجت الماليزي 129 131 سعر رمبي صيني 78 79.5 سعر دينار جزائري 4 5 سعر دينار ليبي 389 393 أسعار الليرة التركي 91 92 سعر روبية هندي 6 7 أسعار بير أثيوبي 18 19 سعر فرنك سويسري 533 537 أسعار دولار أسترالي 742 748

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