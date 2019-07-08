شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة|ارتفاع مفاجئ وغير متوقع للريال والدولار والسعودي يصلان الى هذا المستوى – (أسعار العملات) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف لأهم العملات الأجنبية عصر اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019م حيث شهد الريال اليمني ارفاعاً مفاجئاً وغير متوقعاً أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي.
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 562 567
سعر الريال السعودي 146 148
سعر الدرهم الإماراتي 149 151
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
سعر الرنجت الماليزي 129 131
سعر رمبي صيني 78 79.5
سعر دينار جزائري 4 5
سعر دينار ليبي 389 393
أسعار الليرة التركي 91 92
سعر روبية هندي 6 7
أسعار بير أثيوبي 18 19
سعر فرنك سويسري 533 537
أسعار دولار أسترالي 742 748
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