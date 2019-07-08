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مباشر من محلات الصرافة|ارتفاع مفاجئ وغير متوقع للريال والدولار والسعودي يصلان الى هذا المستوى – (أسعار العملات)

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف لأهم العملات الأجنبية عصر اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019م حيث شهد الريال اليمني ارفاعاً مفاجئاً وغير متوقعاً أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي.

العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 562 567

سعر الريال السعودي 146 148

سعر الدرهم الإماراتي 149 151

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

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أسعار الريال العماني 1455 1480

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458

سعر الرنجت الماليزي 129 131

سعر رمبي صيني 78 79.5

سعر دينار جزائري 4 5

سعر دينار ليبي 389 393

أسعار الليرة التركي 91 92

سعر روبية هندي 6 7

أسعار بير أثيوبي 18 19

سعر فرنك سويسري 533 537

أسعار دولار أسترالي 742 748

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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