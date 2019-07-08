شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة توسع خارطة الانتصار في تعز وتحرر مواقع جديدة في مريس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت القوات ا المشتركة توسيع نطاق خارطة الانتصارات في عمق تعز ، حيث تمكنت القوات الجنوبية من تحرير عدة مواقع أهمها موقع صلول وتباب الشيوق والسيله وقرية تصعان في باهر كما تم تحرير نقطة حودين.
وافادت القوات المشتركة ان الاشتباكات التي قادتها خلال الساعات الاخيرة اسفرت عن وصول، القوات الى عمق محافظة تعز تحديدا في منطقة باهر بقيادة محمود البتول تمكنت من تكبيد المليشيات خسائر فادحة بالعتاد والأرواح
وفي جبهة مريس تمكنت قوة من اللواء الخامس صاعقة واللواء ٨٣ والرابع احتياط من تحرير التباب السود أسفل الدوير دون اي خسائر تذكر في صفوف قواتنا
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