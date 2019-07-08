جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الرئيسية/أخبار اليمن/ شاهد بالصور .. معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية أخبار اليمنأهم الأخبارصور وأحداث 1566 يوم من العدوان على اليمن 2019-07-08 268 أقل من دقيقة 1566 يوم من العدوان على اليمن

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