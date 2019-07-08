الكوليرا تودي بحياة 84 شخصًا في ذمار خلال عام 2019

كشفت إحصائية جديدة عن وفاة 84 شخصاً جراء الإصابة بوباء الكوليرا في محافظة ذمار خلال العام الجاري فقط.
وأوضحت مصادر أن الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بلغت 41.653 حالة، فيما وصلت الحالات المؤكدة إلى 8.289 مصاباً.
ولفتت إلى أن 52% من الوفيات تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً، حيث جاءت مدينة ذمار ومديريات مغرب عنس ووصاب العالي في المقدمة من حيث أعداد المصابين فيها.
يأتي هذا فيما عاد وباء الكوليرا للانتشار من جديد بعد عدة أسابيع من انخفاض معدلات الرصد اليومي لحالات الاشتباه بالإصابة به.
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