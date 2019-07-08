شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صلاته في ليلة واحدة 1530 ركعة.. هذا ما فعله الامير الوليد بن طلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة جديدة ومثيرة أيضا بعد الكشف عن قيامه بصلاة 1530 ركعة في ليلة واحدة، زعمرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أنه كان يصلح غرفته وينظف دورات المياه بنفسه أيام “العسكرية”، في إشارة لخدمته في الجيش.

ونشر الوليد بن طلال نص محادثة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر ” تويتر” حيث سأل موظفته عمّن قام بإصلاح أحد الأعطال الفنية في مكتبه من المنسوبات السعوديات خلال العطلة الأسبوعية، فأخبرته الموظفة باسمي اثنتين منهن “أمل ومنيرة”.

ورد ” ابن طلال” في وقت لاحق وقال أنه تواصل معهما وشكرهما على جهودهما في إصلاح العطل خلال العطلة الأسبوعية. وشدد على أنه لا داعي أن يتوجه أي من المنسوبين لمقر العمل في العطلة الأسبوعية.

Advertisements

وأضاف: أنا قادر على إصلاح أي عطل بنفسي. وتابع: ” كنت في العسكرية أصلح غرفتي وحتى أنظف دورات المياه. العمل شرف أياً كان العمل”.

وسبق أن تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة من صحيفة سعودية، قالت أن الامير الوليد بن طلال صلى في ليلة واحدة 1530 ركعة.

ووفقا لصورة الخبر، فقد أكدت الصحيفة أن الأمير السعودي انقطع عن الصلاة ثلاثة أشهر متواصلة، إلا أن الخوف اعتراه فجأة وقرر أن يصلي ما فاته من فروض طيلة الثلاثة أشهر الماضية.

وبحسب مزاعم الصحيفة فإن الوليد بن طلال ظل يصلي من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة من صباح اليوم التالي دون ان يصافح احدا أو يشرب ماء أو يتناول أي طعام.