شكرا لقرائتكم خبر عن عشر فوائد ذهبية لهذة العشبة المنتشرة في اليمن .. الاكثار منها يقودك إلى الموت !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر عشبة الزعفران من التوابل الذهبية الرائعة، التي يمكنها إضافة أكثر بكثير من اللون والنكهة إلى أطباقك، فضلاً عن أنها استخدمت في الطب الآسيوي التقليدي القديم واليوم تم التعرف على قوة مركبات الزعفران وفوائدها.

فوائد عشبة الزعفران :

تهدئة المعدة

تقليدياً، استخدم الزعفران في الطب الشرقي لعلاج اضطرابات المعدة، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد في القضاء على الألم والحرقة، وعسر الهضم الذي يأتي مع قرحة المعدة، وتظهر الدراسات أن مكوناته النشطة مثل الكروسين و السافرانال لها خصائص مضادة للأكسدة تقلّل من تكوين قرحة المعدة عن طريق منع الأضرار التي تصيب الغشاء المخاطي في المعدة.

القضاء على الاكتئاب

الاكتئاب هو مشكلة العصر، وبينما توجد حبوب لا تحصى لعلاج الاكتئاب، إنّما الزعفران هو بديل فعّال وطبيعي. حددت إحدى الدراسات أن قوة الزعفران هي مماثلة لمفعول مضادات الإكتئاب وعلاج الاكتئابات الخفيفة والمعتدلة، ويبدو أن الزعفران يعمل مثل السحر بسبب احتوائه على الكروسين و السافرانال، وكلاهما يساعدل علة توازن النواقل العصبية التي تؤثر على مزاجك.

التخفيف من عوارض الدورة الشهرية

تعاني حوالي 85٪ من النساء من عوارض ما قبل الحيض المزعجة، وقد وجدت الأبحاث أن الزعفران يمكن أن يقلّل بشكل كبير من هذه الأعراض التي تؤثّر على المزاج، والسلوك، والألم بسبب اختوائه على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .

4- علاج لداء السكّري

مقاومة الانسولين هي الحالة التي تتوقف فيها الخلايا عن الاستجابة بشكل طبيعي لهرمون الانسولين، وهو عامل رئيسي في تطوّر مرض السكري، ويعتبر الكروسيتين من العناصر الرئيسية للزعفران والذي يساعد في معالجة مقاومة الانسولين.

5- مفيد للقلب

يمكن أن يكون الزعفران علاج حقيقي لقلبك بقضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات التي يمكن أن تعزّز صحّة الشرايين، مادة الكروسيتين الموجودة في الزعفران لديها القدرة على خفض نسبة الكولسترول السيء في الجسم، وبالتالي عدم الأصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

عشبة الزعفران

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6- علاج الأرق

الزعفران غنيّ بالمنجنيز المعروف لخصائصه المهدّئة. يمكنك إضافة القليل من الزعفران إلى كوب من الحليب الدافىء وتناوله قبل الخلود إلى السرير لأنه يساعد على استرخاء الذهن ويحث على النوم.

7- تقوية الذاكرة

كما ذكرنا في السابق، يحتوي الزعفران على الكروسين التي تساعد على التركيز وتقوية الذاكرة.

8- علاج السرطان

يلعب الزعفران دوراً هاماً في علاج مرض السرطان لأنه غني بالكروسين والمواد الأخرى المضادة للسرطان، تناوله بإنتظام يساعد علىالوقاية من نمو الأورام والخلايا السرطانية.

9- التخلّض من ألم التهاب المفاصل

يحتوي الزعفران على مواد مضادة للالتهابات التي تساعد الأنسجة على التخلّص من حمض اللاكتيك ، مما يقلل من الالتهابات والآلام الناتجة عن التهاب المفاصل.

10- تعزيز الجهاز المناعي

يساعد الزعفران على تعزيز الجهاز المناعي بفضل خصائصه الغذائية والمضاداة للاكسدة والمضادة للالتهابات.

عشبة الزعفران .. محاذير :

تناول كميات كبيرة من الزعفران عن طريق الفم غير آمن، فاذا زاد عن الكمية الموصى بها فقد تلاحظ بعض الاثار الجانبية المحتملة والتي تشمل القلق والتوتر وجفاف الفم والدوخة والصداع والغثيان.

كما يمكن أن يحدث تفاعلات حساسية لدى بعض الأشخاص. والجرعات الكبيرة قد تسبب التسمم بالاضافة الى بعض الاعراض الخطيرة مثل إاصفرار الجلد والعيون والاغشية المخاطية، الدوخة والغثيان، التقيؤ، نزيف الانف والشفتين والجفون، الاسهال الدموي، وتناول جرعة من 12-20 غراماً يمكن أن يسبب الموت.