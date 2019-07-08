شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يخاطب المتقاتلين وبلاطجة التخريب في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مخاطبة رسمية الاولى من نوعها على اثر تجدد الاشتباكات بين عناصر مسلحة في السيلة والمحاريق بالشيخ عثمان في العاصمة عدن وجه المستشار الرئاسي ياسين مكاوي خطابا مفتوحا " إلى المتقاتلين في الشيخ عثمان وبلاطجة التخريب".

وتساءل مكاوي "على ماذا تسفكون الدماء ؟ لا شي يستحق كل هذا، فقد ازهقت الأرواح الطاهرة دفاعاً عن عدن وأرضها يوم الشدائد لدحر عدو غاشم وها انتم تسفكون دمائكم للاشيئ يُذكر بل لوسخ الدنيا وفسّادها".

وتابع المكاوي مخاطبا اياهم "لقد اخذتكم العزة بالإثم أيها المتقاتلون، فليسوا انتم حماة عدن ولن تحموا الجنوب وهناك من يستمرئ ذلك".

وكتب المكاوي يقول في منشور خص به المتقاتلين :

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"لقد بلغ السيل الزبى فعدن والجنوب بحاجة للرجال الرجال الذين يصونون عهدهم في حماية أرضهم واهلهم من عدو غاشم قادم إليها يتحين الفرصة بضعفكم واقتتالكم، فأنتم تمدوهم بقوة إعادة الانقضاض عليكم، حان الوقت لأن يحتكم السلاح للمؤسسة حين اضحى الكل لا يملك حق باستخدامه والكل خارج نطاق القانون.

اليوم انتم باحترابكم تقتلون النفس التي حرم الله وتسفكون دماء الأبرياء وتروعون أهلكم، أطفالكم، نسائكم وشيوخكم فهل تُحكِّمون العقل ان كان بكم عقل، اقولها لكم بصراحة لن تحصدوا إلا الموت والدمار لانفسكم وأهلكم ووطنكم الذي تدَعون.

الكل اصبح يعبث ، فهناك من يخرب ما تبقى من المؤسسات التي بُنيت على كاهل وعرق المواطن دون رادع وهناك من يلهب الارض وهناك من ينهبها، بناء الأوطان لن يكون إلا بمؤسساته.

اوقفوا الاحتراب والتخريب بمؤسساتكم ووطنكم فهذه هي الكارثة التي لا تبقي ولاتذر" .

