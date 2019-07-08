شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. العميد صادق سرحان يفقد اليوم اثنان من أبنائه وسط تعز "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل اثنان من أحفاد العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا شرعية، في حادثة جنائية، مساء اليوم الأحد، بمدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر محلي" أن الشاب محمد فؤاد عبدالغني (جده صادق سرحان) كان يلعب بالسلاح مع قريبه اسامه سمير محمد علي سرحان (وهو الآخر حفيد صادق سرحان)، وأطلق عليه النار في الشارع".

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وأشار المصدر إلى أن الطفل اسامه سمير محمد علي سرحان توفي بعد وصوله إلى المستشفى، ولم يكن أمام الشاب محمد فؤاد عبدالغني سوى قتل نفسه بعدما وصله خبر وفاة الطفل اسامه.

وتسببت الحرب في انتشار السلاح وسط مدينة تعز بشكل غير مسبوق، وسجلت عشرات من حالات القتل والاصابة، من بينها، مقتل وإصابة مدنيين برصاص اشتباكات بعض اقارب قيادات العسكرية والأمنية.