شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد على هدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح "تفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد اللواء صغير حمود بن عزيز، ميليشيا الحوثي - ذراع إيران في اليمن - بانهم سيندمون على قيامهم بهدم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي وصفه بـ" سيد شهداء الثورة والجمهورية".

وخاطب رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار في الحديدة اللواء بن عزيز ـ خاطب مليشيات الكهنوت الحوثي، في تغريده على حسابه في (تويتر) ـ رصدها محرر "يمن الغد" ـ قائلا "هدمتم المساجد ودور العلم، فزدنا إيمانا انكم مارقون دجالين كهنه".

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واضاف بن عزيز "وان هدمكم لمنزل سيد شهداء الثورة والجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح - رحمه الله - سوف يزيده شعبية وحب في قلوب الشعب اليمني".

واختتم اللواء بن عزيز تغريدته ـ التي رصدها محرر "يمن الغد" ـ بتحذير الحوثيين بان كل طوبة سقطت من منزل صالح الذي قاموا بهدمه سوف تنزل على رؤسهم كالصاعقة وانهم سيندمون.

"يمن الغد" يعيد نشر نص تغريدة اللواء صغير بن عزيز كما وردت على صفحته في تويتر:

إلى مليشيات الكهنوت الحوثي هدمتم المساجد ودور العلم فزدنا إيمانا انكم مارقون دجالين كهنه.

وان هدمكم لمنزل سيد شهداء الثورة والجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله سوف يزيده شعبية وحب في قلوب الشعب اليمني وان كل طوبه سوف تنزل كالصاعقة عليكم وستندمون.