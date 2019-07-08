شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يسجل خطاباً قوياً ويدعوا اليمنيين لمواجهة الامارات ومصادر تكشف الأمر الذي منع البث (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي انبس منصور المقرب من عائلة الرئيس هادي والمتواجد في الرياض في تصريح له على قناة يمن شباب رصدها الحياد نت ان الرئيس هادي سجل كلمة يطالب الشعب بمواجهة الامارات

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واضاف رئيس الجمهوريه سجل كلمه يطلب فيها الشعب بحماية وطنه من مكر الإمارات , والسلطات السعوديه تمنع بثه , وتصادر الكلمه من باب الحرص وعدم التصادم

وتدعم الامارات الجماعات المتمردة على الشرعية وتمنع عودة الرئيس هادي الى عدن