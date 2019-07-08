شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو.. الزنداني يجهش بالبكاء من اجل اردوغان وتميم وماذا قال عن قناة الجزيرة؟ "تفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واحدة من عجائب عبد المجيد الزنداني الفيديو الذي ستشاهدونه على صفحة "الخليج 365" وهو يتنطع ويتصنع البكاء تزلفاً لقطر واردوغان تركيا الفيديو يعبر عن واقع حال هذا العجيب Advertisements اخبار تهمك :

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