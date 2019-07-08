جريمة بشعة تفتك بإثنين من اسرة المرتزق صادق سرحان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

لقي اثنين من اقرباء احد قيادات المرتزقة في محافظة تعز، مصرعهم الاحد، في حادثة اجرامية انتهت بانتحار القاتل حسب زعم وسائل اعلامية موالية للعدوان.

وقالت مصادر اعلامية أن محمد فؤاد عبدالغني حفيد القائد المرتزق صادق سرحان، اقدم على الانتحار باطلاق الرصاص على نفسه بعد قتله الطفل سمير محمد علي سرحان ابن شقيق القائد المرتزق.

مصادر مطلعة نفت من جانبها صحة الرواية حول مقتل حفيد ونجل شقيق المرتزق سرحان، مؤكدة أن اسرة الأخير اقدمت على قتل محمد فؤاد بعد قتله للطفل..

مشيرة الى أن هذه الحادثة تأتي اقتصاصاً لدماء المئات من الاطفال والشباب الذين ازهقت ارواحهم بأيدي مليشيات المرتزق صادق سرحان.