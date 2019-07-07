تفاصيل 48 ساعة من القصف الحوثي المتواصل لأحياء سكنية بالحديدة

قال الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية والشوارع المحررة والمنشآت العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية بأكثر من 50 قذيفة هاون وهوتزر وقذائف صاروخية "كاتيوشا".

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الأحد، تموز 07، 2019، أن المليشيات استخدمت مرابض مدفعية ومنصات كاتيوشا نصبتها بين منازل المواطنين في الأحياء السكنية التي لاتزال تحت سيطرتها لاستهداف الأحياء السكنية المحررة بالحديدة.

وأكد أن القصف الذي شنته المليشيات ألحق مزيدا من الأضرار في منازل المواطنين والبنية التحتية بشكل عام داخل مدينة الحديدة.

وأوضح أن الهستيريا المتواصلة تعكس حالة الإحباط لدى المليشيات الحوثية سيما بعد مصرع قائد محورها المتحرك في الساحل الغربي المدعو سفيان طالب والذي قاد الهجوم الأخير مساء الجمعة بنفسه محاولا تحقيق اختراق في دفاعات المقاومة المشتركة واجتياز خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

وأكد خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار لم تتوقف يوما واحدا منذ سريان اتفاق السويد في 18 ديسمبر الماضي.