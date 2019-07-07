الأرصاد الجوية يتوقع هطول أمطار غزيرة على عدة محافظات

توقع مركز الارصاد اليوم هطول امطار غزيرة على اماكن متفرقة من اليمن حيث سيهطل من صعدة وحتى محافظة تعز.
وأكد المركز أن حالة عدم الاستقرار یرافقھا ھطول أمطار خفیفة إلى متوسطة مصحوبة بأمطار رعدیة، و احتمال امتدادھا إلى أجزاء من الھضاب الداخلیة لمحافظات (الضالع، البیضاء، أبین، مأرب، شبوة، حضرموت).
و أوضح أن الأمطار ستكون غزیرة على أجزاء من محافظات (صعدة، عمران، ذمار، لبیضاء) خلال فترتي الظھیرة و المساء.
واشار المركز الى أنھ من المتوقع بان تكون الأجواء شدیدة الحرارة و مغبرة نسبیا على المناطق الصحراویة و الساحلیة.
وھطلت امطار خفیفة الى متوسطة على عدد من المحافظات الیمنیة خلال الایام الماضیة.
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