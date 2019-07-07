” فيديو مرعب ” شاهد كيف احرقت مليشيا الاصلاح قرى قبائل الاشراف في مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأحداث التي شهدتها محافظة مأرب الايام الماضية . اخبار تهمك : وشكل الفيديو صدمة للشارع اليمني بما احتواه من دمار شامل لحق بقرى الاشراف في مأرب، حيث اظهر الفيديو قيام جنود يتبعون حزب الاصلاح بإحراق منازل ومزارع وسيارات الاشراف من آل الأمير وبشكل انتقامي . Advertisements كما اظهر الفيديو سخرية الجنود من اشراف مأرب وافتخارهم بما عملوه بحق الاشراف . يذكر ان معارك عنيفة اندلعت في مأرب خلال الايام الماضية، اثر خلاف مع بعض الاشراف في المحافظة، اسفر عن مقتل نائب مدير امن مأرب وعدد من الجنود وابناء ال الأمير .

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