شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لشقيق أمير " قطر " يفاجئ السعودية والإمارات ودول المقاطعة باطلاق تهديدات صريحة والاستعداد للحرب!( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شقيق أمير قطر، تميم آل ثاني، خليفة بن حمد آل ثاني: إن بلاده لا تدعو للحرب، لكنها جاهزة لها إذا اقتضى الأمر.

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وقال آل ثاني، في تغريدة على حسابه: "لسنا دعاة حرب، لكن من تسوّل له نفسه أو يفكر بالاعتداء على بلادنا، فنحن وكل ما نملك فداء لوطننا وقائدنا تميم".

ويأتي حديث خليفة بن حمد بعد شراء قطر أسلحة بعدة مليارات من عدة دول وفي مقدمتها أمريكا , في وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، دخول المروحية الهجومية المتطورة من طراز (آباتشي) الخدمة ضمن سلاح الجو القطري، واعتماد طيارة قطرية؛ لتكون أول ضابطة اتصال للقوات.

وقالت القيادة: "إن استلام مروحيات الآباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية". الملازم أول مريم يوسف، أول ضابطة اتصال خارجي تمثل القوات الجوية القطرية بالقاعدة العسكرية الأمريكية، ريد ستون آرسنال".

وكان الجيش القطري، أعلن العام الماضي، أنه سيتسلم 24 مروحية أمريكية من طراز "APACHE-64 ECO" في عام 2019، مشيراً إلى أن قطر هي الأولى عربياً في اقتناء هذه الطائرات، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.