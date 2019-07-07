اخبار الخليج / اخبار اليمن

يمني يقتل والده وشقيقه والسبب لا يُصدّق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يقتل والده وشقيقه والسبب لا يُصدّق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب على قتل والده وشقيقه في خلاف شخصي نشب بينهما، أمس السبت ، في العاصمة المؤقتة عدن. 

 

اخبار تهمك :

 

Advertisements

 

 

 

 


وقالت مصادر محلية، إن شاباً أربعينيا، قام بإطلاق النار على والده وشقيقه وأرداهما قتيلين، بعد نشوب خلاف بين الجاني ووالده بعمارات الجيش بالمنصورة. 

 
ويُدعى الجاني "خالد أحمد صلاح الغزالي" والمجني عليهما هما والده اللواء "أحمد صلاح الغزالي" وشقيقه "محمود أحمد صلاح الغزالي"، وقد تم إيداعه في القسم وبدء الإجراءات القانونية بحقه. 

 
وأفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية، كشفت أن خلافاً نشب بين الأب وابنه على خلفية طلب إدخال سيارة إلى جراج المنزل انتهى بوقوع حادثة القتل بعد رفض الوالد طلب الابن. 

 
وتسببت الأوضاع المعيشية الصعبة وأجواء الحرب التي تشهدها البلد، بحدوث جرائم قتل أسرية لم يعتاد الشعب اليمني على حصولها من قبل، حيث تم تسجيل حالات مماثلة كثيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها مقتل 3 بنات على يد أبيهن في صنعاء، ومقتل آخر على يد ابنه في إب.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يمني يقتل والده وشقيقه والسبب لا يُصدّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا