شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..دوي انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء قبل قليل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوي انفجار عنيف في شمال العاصمة صنعاء بالترافق مع اصوات تحليق لطائرات التحالف . اخبار تهمك : وتسود توجسات في اوساط السكان بالعاصمة من تداعيات تصعيد الحوثيين للهجمات على مطارات ومنشآت حيوية السعودية والرد المتوقع على مثل هذا التصعيد .

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