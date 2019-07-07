شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة صادمة من رئيس حكومة اليمن تؤكد إهدار (4.5 مليون دولار ) من المال العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة صادمة للرأي العام عن مدى الفساد الذي يقوم به رئيس الحكومة اليمنية ( معين عبدالملك سعيد ) تحت حجج ومسميات وهمية منها ( مستحقات النازحين في عدن).

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الوثيقة التي تكشف عن فساد ضخم داخل الحكومة اليمنية باستغلال ظروف الحرب ونهب مئات الملايين من الدولارات أكدت ان إهدار المال العام في حين ان عدن تعيش حالة خدمية مزرية وانهيار كامل في مختلف المستويات، اصبح مهمة وحيدة لحكومة معين عبدالملك.



في الوثيقة الموجهة من رئيس الحكومة الى وزير المالية ورد مبلغ ( 4 مليون و 500 الف و 88 الف دولار ) على اساس انها مستحقات النازحين الشماليين في عدن الذي نزح اغلبيتهم نزوح غير مبرر . كما ان الوثيقة لم توضح عدد النازحين او من أي محافظات هم .



وبهكذا مبالغ ضخمة تصرفها الحكومة تحت بنود وحجج وهمية او حتى حقيقية هي اعمال فساد لا تراعي المرحلة التي تعيشها البلد في حين تقوم منظمات دولية بصرف مستحقات نازحين مقيدين في كشوفاتها.