جريمة قتل بشعة في عدن والسبب .. تافه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أقدم رجل على قتل والده وشقيقه في محافظة عدن بعد نشوب خلاف بسيط بينهم.

وقالت مصادر محلية، إن رجل في الاربعين من عمره ، قام بإطلاق النار على والده وشقيقه وأرداهما قتيلين، بعد نشوب خلاف بين الجاني ووالده بعمارات الجيش بالمنصورة.

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ويُدعى الجاني “خالد أحمد صلاح الغزالي” والمجني عليهما هما والده اللواء “أحمد صلاح الغزالي” وشقيقه “محمود أحمد صلاح الغزالي”.

وأفادت المصادر أن خلافاً نشب بين الأب وابنه على خلفية طلب إدخال سيارة إلى جراج المنزل انتهى بوقوع حادثة القتل بعد رفض الوالد طلب الابن.

وتسببت الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الاماراتي بحدوث جرائم قتل واختطاف واغتصاب بشكل يومي، لا سيما في ظل انتشار المخدرات.